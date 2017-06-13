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Около гектара острова Ибица выгорело из-за мощного лесного пожара
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Около гектара острова Ибица выгорело из-за мощного лесного пожара

21:12  13 Июня 2017
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Около гектара острова Ибица выгорело из-за мощного лесного пожара

Мадрид, 13 июня. Спасатели ликвидировали пожар на острове Ибица. Об этом журналистам сообщили во вторник сотрудники правоохранительных органов Испании.

Инцидент произошел в лесу, который расположен в районе муниципалитета Сан-Хосеп. Согласно предварительным данным, к тушению огня были привлечены четыре бригады пожарных, самолеты и вертолеты. В результате выгорело около гектара территории Ибицы.

Напомним, ранее стало известно о том, что штаб-квартира телеканала BBC в Лондоне была эвакуирована из-за угрозы пожара.

#ибица
Алексей Громов
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