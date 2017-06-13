Новый Honor 9 был официально представлен компанией Huawei‍

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Пекин, 13 июня. Китайская компания Huawei обнародовала детали новой модели флагманского проекта — Honor 9.

Устройство обладает Full HD экраном, восьмиядерным процессором и двойной видеокамерой с разрешением 12 МП и 20 МП. Кроме того, гаджет имеет 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Одним из отличий от Honor 8 станет сканер отпечатка пальца, который разработчики перенесли на переднюю часть.

Согласно предварительной информации, стоимость гаджета будет составлять 400 долларов. Не позднее 27 июня смартфон поступит в продажу в Германии, а затем появится в остальных странах ЕС и в США.