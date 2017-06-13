Два поезда столкнулись в Италии, есть пострадавшие

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Рим, 13 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в юго-восточной части Италии. Об этом во вторник сообщили итальянские СМИ.

Инцидент произошел в регионе Апулия. Согласно предварительной информации, в районе города Лечче столкнулись два поезда. В результате аварии пострадали более 10 человек, которым была оказана помощь прямо на месте событий.

Напомним, ранее стало известно о том, что в результате столкновения двух поездов в метрополитене Тегерана пострадали 48 человек.