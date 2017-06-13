Перед броском на Дейр-эз-Зор: зачем проправительственные силы идут на Ракку

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Проправительственные войска Сирии долгое время вели разработку направления на Дейр-эз-Зор, медленно, но верно приближая деблокирование гарнизона и занятие этого важного района. И сейчас, когда, как отмечают некоторые эксперты, даже на взятие Дейр-эз-Зора сил может не хватить, проправительственные силы, представленные кроме САА отрядами «Хезболлы», Национальных сил обороны и иранских шиитских ополчений, идут на Ракку.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что сейчас наступательные операции проправительственных войск развиваются в нескольких направлениях. Группировка, выступившая к востоку от Алеппо и очистившая район от авиабазы Джирах до границы с провинцией Ракка, выступила одновременно с другими группировками, работающими по двум другим приоритетным на данный момент направлениям:

«Сейчас фронт боевиков там полностью развалился и наступление идет по сути в свободном пространстве. Боевики оказывают лишь спорадическое сопротивление, то есть там есть возможность в ближайшие недели освободить от боевиков значительную территорию. От Табки, еще не освобожденной, в провинции Алеппо до западного и центрального районов провинции Ракка, где сопротивление боевиков ожидается слабое. Курды и американцы не имеют сил занять эту территорию. Следовательно, сейчас те силы, которые действуют к югу от Евфрата, имеют достаточно хорошие перспективы в плане освобождения немалой части провинции Ракка».

Эксперт однако выражает сомнение в возможности проправительственных сил прорваться к самой столице псевдо-«Халифата», объясняя это тем, что курды при поддержке американцев раньше войдут в кольцо окружения на южном берегу.

«Сейчас проправительственными силами в Сирии осуществляется, грубо говоря, три стратегические операции: в Хомсе, в Эс-Сувейде и к востоку от Алеппо, — и развиваются они достаточно успешно. Но, конечно, силы достаточно ограничены, что создает определенные оперативные риски, так как боевики теоретически могут организовать контрудар, воспользоваться растянутостью фронтов и недостатка сил».

Наш собеседник отметил, что в наступлении на Дейр-эз-Зор и его последующем деблокировании может помочь участие проиранских формирований, которые заняли сейчас позицию на сирйиско-иракской границе:

«Естественно, если сейчас будут условия на полное соприкосновение шиитских сил в Сирии и Ираке, то есть будет создан сухопутный мост, контролируемый Ираном и проиранскими формированиями (подразделений иракской «Хезболлы», «Харакат Ан-Нуджба», афганских шиитов «Лива Фатемийюн» и иракских «Хашд аш-Шааби»), где десятки тысяч человек под ружьем, это позволит Сирии и Ирану активнее развивать операцию в юго-восточной Сирии по направлению Абу Кемаля и Дейр-эз-Зору».

На больших пространствах, при нехватке сил пополнение в живой силе, которая по большому счету моторизована сыграет на руку проправительственным силам:

«В Ираке эти формирования, как правило, хорошо обеспечены различной колесной техникой, это позволит активнее развивать операции в пустыне. По всей видимости, в этом направлении все и движется. Иранцы двигают свои формирования как в Сирии, так и в Ираке на соединение друг с другом. Естественно, граница отдается формально под контроль Сирии, но резко возрастает и иранское влияние как в западном Ираке, так и в юго-восточной Сирии».

Однако нельзя забывать о том, что своими действиями проиранские формирования нарушили планы проамериканских «Магавир ат-Таура»:

«Фактически в пустыне велись нерегулярные боестолкновения, но сейчас проамериканские силы стратегически отрезаны. Сначала им отрезали Восточный Каламун, потом отрезали путь к Абу Кемалю. То есть они фактически оказались в стратегической изоляции. Соединенные Штаты могут просто смотреть на это, но более вероятно, что они начнут атаки из этой зоны силами различных боевиков, заявляя, что США там ни при чем, а это столкновения иранских прокси с боевиками Сирийской свободной армии и Новой Сирийской Армии (ныне «Магавир ат-Таура). Но если эти силы не будут получать какой-то существенной поддержки от американцев, эти столкновения вряд ли позволят им стратегически переломить ситуацию. Если же американцы решат совершить авиаудары с целью разорвать этот коридор к границе, то тогда ситуация может очень резко выйти из-под контроля».

Но, несмотря на имеющиеся риски и угрозы, Борис Рожин видит отличные перспективы для дальнейшего освобождения Сирии от террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.