«Зенит» представил публике нового главного тренера

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 13 июня. «Зенит» представил нового главного тренера команды Роберто Манчини, который прибыл в Петербург 13 июня. В аэропорту итальянца встречали фанаты клуба, подчиненные и журналисты.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, презентация 52-летнего наставника «Зенита» состоялась в «Ленинград-центре» сразу после встречи в аэропорту. На фасаде здания вывесили огромный плакат с надписью: «Добро пожаловать, Манчини» на итальянском языке. На мероприятии присутствует множество VIP-персон, а также генконсул Италии в Петербурге.

С вечера 13 июня 2017 года знаменитый итальянский тренер Роберто Манчини — официальны тренер ФК «Зенит». Представлять болельщикам наставника специально приехал из Москвы глава «Газпрома» Алексей Миллер. Его речь была краткой но очень эмоциональной, и любители футбола спокойно могли ее посчитать официальной задачей клуба на ближайшие два года.

«Зенит» — старейший клуб страны. У нас есть все награды и времен советского союза, и современной России («Зенит» — обладатель кубка СССР 1944 года, чемпион СССР 1984 года, обладатель кубка России 1999 года и многократный чемпион России — прим. ФАН). У нас есть европейские титулы, но нет единственного и главного — победителя Лиги чемпионов», — заявил Миллер.

Сам Роберто Манчини признался, что ему приятно приехать работать в Петербург. Он наслышан, какое историческое наследие оставили его соотечественники в прошлом, не только архитекторы, но в том числе и предыдущий наставник — Лучано Спаллетти. По словам Манчини, он тоже хочет вписать свое имя в историю. Итальянцу понравилось, что перед его выходом на сцену, где ему официально вручили клубный шарф и футболку, играла знаменитая композиция Qween – We are the champions. Манчини заявил, что это символично.

Сама церемония была красочной, стильной, с размахом, но главное событие произойдет уже завтра — Роберто Манчини начнет свой рабочий день в 9.00 вместе с командой на базе в Удельном парке.

Напомним, Манчини сменил на своем посту Мирчу Луческу. Трехлетний контракт с итальянцем с возможностью продления еще на два года был подписан 1 июня. По данным разных СМИ, в «Зените» он будет получать от 4,5 млн до 6 млн евро в год. Ранее Манчини был наставником «Фиорентины», «Лацио», «Интера», «Манчестер Сити» «Галатасарая».