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Новороссия
ЛНР: наблюдатели зафиксировали последствия обстрела ВСУ в поселке Донецкий
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ЛНР: наблюдатели зафиксировали последствия обстрела ВСУ в поселке Донецкий

20:42  13 Июня 2017
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ЛНР: наблюдатели зафиксировали последствия обстрела ВСУ в поселке Донецкий

Луганск, 13 июня. Представители Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня в Донбассе зафиксировали последствия утреннего обстрела поселка Донецкий со стороны украинских силовиков. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко

По его словам, представители СЦКК зафиксировали повреждения жилых домов, которые пострадали при обстреле ВСУ, а также определили направление, с которого велся огонь.

«Мы зафиксировали большое количество разрушений. Страдают мирные жители. В очередной раз подтверждаю, что здесь нет наших подразделений», — отметил Марочко.

Напомним, минувшим утром подразделения вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по окраинам поселка Донецкий, в результате чего были повреждены три жилых дома.

#всу #донбасс #лнр
Алексей Громов
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