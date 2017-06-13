Зонд NASA обнаружил семь облаков в атмосфере Плутона
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Вашингтон, 13 июня. Ученые NASA нашли предварительные доказательства существования облаков на Плутоне. Зонд New Horizons обнаружил в атмосфере карликовой планеты семь объектов, похожих на облака.
«Пока мы не можем сказать, что хотя бы один из них является облаком со 100% вероятностью, однако все они выглядят так и обладают теми характеристиками, которые должны иметь облака», — отметил руководитель миссии New Horizons Алан Стерн.
Благодаря зонду стало ясно, что Плутон обладает сложно устроенной атмосферой, где есть снег, ветра и разнообразные климатические процессы.
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