Зонд NASA обнаружил семь облаков в атмосфере Плутона‍

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Вашингтон, 13 июня. Ученые NASA нашли предварительные доказательства существования облаков на Плутоне. Зонд New Horizons обнаружил в атмосфере карликовой планеты семь объектов, похожих на облака.

«Пока мы не можем сказать, что хотя бы один из них является облаком со 100% вероятностью, однако все они выглядят так и обладают теми характеристиками, которые должны иметь облака», — отметил руководитель миссии New Horizons Алан Стерн.

Благодаря зонду стало ясно, что Плутон обладает сложно устроенной атмосферой, где есть снег, ветра и разнообразные климатические процессы.