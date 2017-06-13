Вашингтон впервые за 25 лет не поздравил Москву с Днем России

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Вашингтон, 13 июня. Власти США не направили поздравительную телеграмму в честь празднования Дня России. Об этом во вторник сообщил представитель посольства РФ в США Николай Лахонин.

«Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — отметил он.

Эту информацию подтвердили источники РИА Новости в дипломатических кругах, которые подчеркнули, что такое происходит впервые за последние 25 лет.