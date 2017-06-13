Тело звезды «Битвы экстрасенсов» найдено под окнами квартиры в Москве

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Москва, 13 июня. Сотрудники правоохранительных органов Москвы выясняют обстоятельства гибели финалистки седьмой «Битвы экстрасенсов» Илоны Новоселовой.

Инцидент произошел после того, как Новоселова поссорилась со своим парнем Артемом Бесовым, который якобы хотел уехать в Челябинск. Согласно предварительным данным, экстрасенс выпала из окна шестого этажа.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Москве чудом выжил москвич, который выпал из окна 18-го этажа и приземлился на припаркованную машину.