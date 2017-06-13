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Происшествия
Тело звезды «Битвы экстрасенсов» найдено под окнами квартиры в Москве
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Тело звезды «Битвы экстрасенсов» найдено под окнами квартиры в Москве

20:43  13 Июня 2017
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Тело звезды «Битвы экстрасенсов» найдено под окнами квартиры в Москве

Москва, 13 июня. Сотрудники правоохранительных органов Москвы выясняют обстоятельства гибели финалистки седьмой «Битвы экстрасенсов» Илоны Новоселовой.

Инцидент произошел после того, как Новоселова поссорилась со своим парнем Артемом Бесовым, который якобы хотел уехать в Челябинск. Согласно предварительным данным, экстрасенс выпала из окна шестого этажа.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Москве чудом выжил москвич, который выпал из окна 18-го этажа и приземлился на припаркованную машину.

#экстрасенс
Алексей Громов
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