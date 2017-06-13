Пентагон хочет прекратить полеты ВКС РФ в районе Аляски

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Вашингтон, 13 июня. Министр обороны США Джеймс Мэттис США заявил, что активизация полетов ВКС РФ в районе Аляски может привести к случайным ошибкам.

По его словам, в Пентагоне обеспокоены активностью ВКС РФ над нейтральными водами Тихого океана вдоль Алеутских островов.

«Этот цикл должен быть остановлен, поскольку это движение в противоположном направлении от мира, стабильности, в этих условиях могут иметь место неверные толкования», — заявил Мэттис.

Напомним, в апреле Пентагон сообщил о серии полетов российских военных самолетов в международном воздушном пространстве у берегов Аляски. Пи этом несколько раз американские истребители поднимались для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95.