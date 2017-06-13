«Онижедети» на Тверской: страны разные, технология одна. Колонка Олега Денежки

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Пока вся страна нормальных трудящихся людей отмечала в этот понедельник, 12 июня, День России, жители-хипстеры альтернативной страны демократии и свободы были заняты своим праздником. Они требовали борьбы с коррупцией в России. Праздновали весело, задорно, с прихлопываниями, притопываниями и хамством в лицо полицейским. Цель: спровоцировать жуткие репрессии по отношению к себе, маленьким и трогательным, перед лицом мирового сообщества. «Мордор» должен быть разрушен. Сделают это дети. Все — как в Киеве зимой 2014-го.

Если вкратце, героический борец с коррупцией, знающий о ней не понаслышке, а в силу профессионального занятия казнокрадством и взяточничеством, Леша Навальный применил перед праздником единственно знакомый ему политический прием: борьба с режимом в день, когда все собрались не бороться, а отдыхать и получать удовольствие.

Вот честно, просто удивлен, что наша оппозиция, все эти «парнасы в яблоках» на лужайках другой, параллельной России, я бы даже сказал, Другой России, еще не приватизировали Новый год и Пасху. Хотя вот Хеллоуин вполне бы им подошел. Однако Хеллоуин им трогать нельзя. Это любимый праздник их нынешних штурмовых отрядов.

Итак, оппозиции решила 12 июня не поддержать родную страну, а бороться с властью в России, которая для нее является синонимом коррупции. Но речь сейчас не о том. Россия по количеству праздничных дней среди остальных стран находится хоть и довольно высоко, но отнюдь не на лидирующих позициях — на шестом месте в мире. А на первом, кстати, Аргентина.

Праздников у нас 14 дней. Ровно 14 нерабочих дней. Но есть же еще 351 рабочий день? Среди них даже есть субботы и воскресенья!

Мало? Нужен именно День России? Ах, ну да. Нужен резонанс. И нужны люди, хотя бы зрители. Потому что после неудачи протестных выступлений на Болотной и разгроме в ноль на выборах, рассчитывать на высокую явку сторонников Навальному не приходится.

Ну да ладно. Решили так решили.

Штаб Навального принялся согласовывать с мэрией место проведения страшной московской «битвы с коррупцией», предлагая одну невозможную площадку за другой. Нельзя сказать, чтобы кто-то оппозиционерам что-то особо запрещал. Более того, предложили со всех сторон место знаковое и подходящее для «борцов с властью» — участок проспекта имени такого же «пламенного борца с властью», отца советской водородной бомбы, что еще более знаково, академика Андрея Дмитриевича Сахарова.

Вроде место согласовали. Но в последний момент штаб Леши принял решение перенести митинг в День России с согласованной мэрией площадки на Тверскую. Именно туда, где наверняка будет наиболее людно, где пройдет ряд культурных мероприятий, в том числе и выставка московских клубов военной исторической реконструкции. Предлог: на прежней площадке нет оборудованной сцены и звука.

Вообще-то, и сцена, и звук были. Вообще-то, на подобного рода событиях оппозиционеры всегда своими силами обеспечивали и то, и другое. А тут… Естественно, причина была другая. Дети. Предполагалось, что на фестивалях, на самых ярких и зрелищных площадках, будет много детей и подростков. А вот именно они-то и нужны были стае Навального. Все, как зимой 2014-го в Киеве.

Либеральная публика заколебалась, но в основном Навальному подчинилась. Правда, редактор «Эха Москвы» Венедикт Ерофеев тут же написал в своем Twitter не без ехидства, что, мол, Леша, сиди дома, а то арестуют. Все так и случилось, стоило Навальному выйти из квартиры.

Арестовали, кстати, совершенно законно, за призывы оппозиционера в соцсетях к своим соратникам — нарушить правила организации митинга и следовать на другую площадку.

Показательна реакция Льва Пономарева, который, кажется, в некоторой растерянности направлялся на Сахарова и по дороге заявил, что Навальный подвел протестное движение. Навальный не подвел. Навальный начал кампанию по участию в президентских выборах. При чем тут протестное движение? Нужна революция.

Кто видел, хотя бы на фотографиях и видео в YouTube, что происходило на Тверской, тот заметил, что среди арестованных полицейскими, как и вообще среди пришедших по призыву Навального, много детей и подростков, и именно они нарывались на реакцию полиции, мешали изо всех сил реконструкторам, за что пару раз и огребли. И вообще они всячески подставлялись. Все — как в Киеве зимой 2014-го.

Стоит вспомнить, как все начиналось в том самом Киеве. В ноябре 2013 года, якобы возмущенные отсрочкой по подписанию ассоциации, на Майдане в Киеве собрались полторы-две тысячи студентов. Кстати, столько же собралось и на День России сопливых сторонников Навального. И тогда, и сейчас смысл был в подставе под дубинки полицейских.

Точно так же 30 ноября 2013 года в Киеве произошли столкновения сторонников евроинтеграции Украины с силовиками. Именно в этот день все СМИ наводнили сообщения о «кровавом разгоне» Евромайдана, в результате чего якобы пострадали безоружные студенты. Тогда в Интернете появился мем «онижедети». Фразу «Что вы делаете? Они же дети!» произнесла в Верховной раде бывший депутат Партии Регионов Нина Богословская, переметнувшаяся на сторону протестующих.

Возвращаемся в Москву и по времени на месяц назад. Вспоминаем «мальчика, заряженного Гамлетом». Тогда репетиция прошла удачно, сейчас на Тверской отыграли проверку наличных сил и генеральную репетицию. Репутация полицейских атакуется с завидным упорством.

Впрочем, есть и позитив во всем этом. Прав Леонид Данилович: Украина, действительно, не Россия. Точнее, Россия — не Украина. Слишком ленивы российские оппозиционеры-хипстеры, слишком привыкли они к удобной комфортной жизни, к тусовкам по кабакам и ночным клубам. Не хватает им оголтелости украинских коллег.

Тогда ставка была сделана на то, чтобы сторонники Евромайдана не уходили с площади ни при каких условиях. Согласится ли на подобный героизм московская школота и студота?! Будут они ночевать на Тверской холодными осенними ночами? Сомневаюсь. Однако и успокаиваться я бы не стал.

Забавная деталь. Одним из лозунгов, выдвинутым на формально «антикоррупционном митинге» имени Лехи Навального, был призыв к властям дать больше свободы регионам. Так и было написано на множестве плакатов нервной тушью от руки: «Требуем дать больше независимости регионам».

Это что же выходит? Украина, в результате Майдана, начала утюжить Донбасс именно под соусом борьбы за унитаризм, против федерализации. А в это же время московские «майдауны» при поддержке все тех же заокеанских кураторов и под одобрительное улюлюкание своих киевских соратников требуют от уже состоявшейся федерации еще большей свободы регионов. То есть конфедерации?

Эти политические требования прямо противоположны по вектору. А результат один: кровопролитие и развал государства. Как это уже произошло в Ираке, Ливии, Египте. И теперь происходит на Украине стахановскими темпами. Без перерыва на обед и минские договоренности. С безвизом в кармане.

А у нас, похоже, все только начинается.