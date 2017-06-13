Горбачев в ответ на критику Путина объяснил, почему не мог договориться с НАТО

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Москва, 13 июня. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев отрицает критику президента России Владимира Путина, который упрекнул советского лидера в том, что тот не подписал договор с НАТО и не зафиксировал границы военного блока.

«Что касается «ошибки» Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и ОВД. Страны-члены ОВД этот вопрос не ставили», — отметил он.

Горбачев подчеркнул, что Североатлантический альянс начал активно расширяться в 2000 году, когда он уже отошел от дел. Ранее Путин заявил, что Горбачев совершил ошибку, отказавшись подписать договор с НАТО, который бы зафиксировал позиции блока в пределах границ ГДР.