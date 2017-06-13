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Путин рассказал Стоуну, как учился играть в хоккей
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Путин рассказал Стоуну, как учился играть в хоккей

22:00  13 Июня 2017
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Путин рассказал Стоуну, как учился играть в хоккей

Москва, 13 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну о том, что он начал заниматься хоккеем в 60 лет.

«Мне было 60. Я не мог стоять вообще на коньках», — отметил глава государства.

Говоря о верховой езде, Путин признался в том, что он падал с лошадей и «через голову летел».

Напомним, ранее американский режиссер Оливер Стоун указал на то, что президент России Владимир Владимирович Путин полностью предан своей стране, а также хочет наладить диалог между Москвой и Вашингтоном.

#путин #стоун
Алексей Громов
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