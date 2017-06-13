Исламизм и интернет: почему ИГИЛ останется опасным после освобождения Сирии и Ирака

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Несмотря на военные операции в Сирии и Ираке, ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) все еще удается поражать цели как в исламском мире, так и в Европе и Азии.

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «Почему ИГИЛ останется опасным даже после освобождения Сирии и Ирака», опубликованной на канадском информационном ресурсе Global Research.

По неофициальным подсчетам, от 40 до 50 тысяч мужчин и женщин вступили в ряды ИГИЛ. Среди них около 5–6 тысяч человек из Европы, более 10 тысяч — выходцев из России и с Кавказа. Тысячи — из Магриба, Азии, Австралии, США, с Ближнего Востока и даже с Мальдив. И это не говоря уж о десятках тысяч боевиков из Ирака и Сирии.

В организации состоят сейчас около 100 тысяч боевиков. Потому ИГИЛ не только способно контролировать огромные территории в Сирии и Ираке, но также вести непрерывные бои сразу по нескольким направлениям на протяжении уже четырех лет.

Три фактора способствуют популяризации ИГИЛ. Первый — это Интернет. Он дает возможность свободной и непосредственной коммуникации между людьми по всему миру. Вторая причина — это доверчивость СМИ и то, что они не желают освещать события на Ближнем Востоке без огульной их политизации. Третья — оккупация ближневосточных стран (Ирака с 2003 года, Ливии и Сирии) Западом. Здесь можно вспомнить политику «смены режимов» президента Джорджа Буша-младшего и аналогичный курс действующего главы США Дональда Трампа.

Интернет

Мир осознал необходимость противодействовать активности ИГИЛ в социальных сетях очень поздно. Интернет — самый мощный инструмент для привлечения молодых людей и их семей в ряды ИГИЛ. Так же он предоставляет удобную платформу для обличения «несправедливость, от которой страдают мусульмане».

ИГИЛ эффективно использует профессиональный опыт своих сторонников: врачей, инженеров, выпускников университетов. В том числе на организацию работают и эксперты по пропаганде. Они уже сумели наладить выпуск регулярного журнала, работу радио и производство короткометражных фильмов на многих языках.

ИГИЛ смогло охватить свою аудиторию во многих странах мира дистанционно. Многих из его последователей не особенно стойки в своей вере. Многие из них не соблюдают исламские религиозные практики и обряды. Многие — даже те, кто присоединился к ИГИЛ в Ираке и Сирии — нуждались в интенсивных религиозных курсах. Все это было показано на многих пропагандистских видео. Молодые люди приходили по своей воле и под влиянием друзей или членов семьи. Террористы-одиночки, совершавшие теракты на Западе, были завербованы через Интернет. До того большинство из них не были излишне религиозны. Они родились и выросли в тех странах, где затем совершили террористические акты.

Основные СМИ и их роль

То, как западные СМИ преподносят войну в Ираке и в Сирии, оказывает разрушительное и негативное воздействие на самые различные группы людей по всему миру. В основном речь идет о так называемых пассивных радикалах. Раньше они не предпринимал никаких действий. Тем не менее освящение ближневосточных событий в СМИ вдохновляет этих одиночек вступить на путь к «земле халифата».

Желание многих стран «убрать» сирийского президента Башара Асада перевесило всякий профессионализм. Журналисты стали чрезвычайно активны в социальных сетях. Они публикуют фальшивые новости о событиях в Сирии и Ираке. Даже не думают проверять источники, если поступившая информация соответствует имеющейся повестке дня.

Ужасы войны в Сирии и Ираке стали своего рода гонкой: кто первым опубликует информацию, кто сможет собрать наибольшее количество погибших на одной фотографии, кто сможет приписать вину сирийскому правительству. ИГИЛ не может быть более благодарен за весь поток дезинформации, играющий на руку их собственной пропаганде.

Внешняя политика и изменение системы

Есть проблемы, которые СМИ и эксперты сознательно обходят стороной или даже скрывают при анализе факторов. Они игнорируют то, что не постеснялся признать даже экс-президент США Барак Обама: «ИГИЛ — это непредвиденное последствие войны США в Ираке».

Очевидно, что есть много причин, способствующих усилению международного терроризма. Но фактом остается следующее: лозунг «убивать во имя ислама» обрел популярность после убийства сотен тысяч мусульман в их домах. Под предлогом устранения оружия массового поражения США был изменен режим в Ираке, затем в Ливии. Теперь то же самое пытаются сделать в Сирии, где американские руководители противопоставляют Асаду радикальный исламизм.

Везде, где американские солдаты принимают участие в изменении режима, строят военные базы и оккупируют территорию, они оставляли за собой плодородную почву для распространения и роста террористических организаций.

США и Европа ничему не научились у истории и по-прежнему хотят занять новые земли. Они создали четыре военные базы в Сирии и готовятся пустить корни в Билад аш-Шам (старинное название Сирии во времена Омейядского халифата — прим. ФАН). Даже если ИГИЛ будет полностью уничтожено, рано или поздно эти оккупационные силы столкнутся с еще более сильным мятежом.

* Организация запрещена на территории РФ.