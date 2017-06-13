США могут увеличить Буту тюремный срок за разговор с журналистом RT

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Вашингтон, 13 июня. Власти США могут ужесточить наказание находящемуся в заключении россиянину Виктору Буту за то, что тот дал интервью телеканалу RT. Об этом рассказал адвокат Бута Алексей Тарасов.

Он отметил, что против его подзащитного возбуждено дисциплинарное разбирательство, которое может закончиться увеличением тюремного срока или же помещения его в изолятор.

«Изолятор — это совершенно драконовские меры содержания. Одиночная камера и, конечно, гораздо меньше общения, меньше времени на свежем воздухе и бесконтактные визиты», — пояснил адвокат.

По словам Тарасова, поводом для разбирательства стало интервью журналисту RT Мурату Гадзиеву, который не числился в списке лиц, допущенных до общения с Бутом. Изначально беседа велась с журналисткой RT, однако затем к разговору подключился Гадзиев, который начал интервьюировать Бута, сообщает РИА Новости.