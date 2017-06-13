Режиссер Учитель рассказал о смысле кинокартины «Матильда»

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Кинорежиссер Алексей Учитель рассказал о смысле, заложенном в фильм «Матильда», который повествует о взаимоотношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

«Показать, что причисленный к лику святых за мученическую смерть — человек, который страдал, любил. Человек, который сомневался, мог делать и какие-то ошибки, и большие, и великие дела. В этом и есть суть нашей картины», — пояснил Учитель в комментарии RT.

Он также добавил, что человек, причисленный к лику святых, имеет право оставаться человеком.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургский государственный университет провел экспертизу киноленты «Матильда». Эксперты не нашли в фильме сцен, оскорбляющих религиозные чувства.