Собянин назвал незаконную акцию 12 июня в центре Москвы подлой и опасной провокацией
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Москва, 15 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин считает опасной и подлой провокацией несанкционированную акцию, которая прошла в столице в День России. Об этом он заявил журналистам.
«Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня — это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал», — сказал Собянин.
Он назвал действия правоохранителей правильными и профессиональными, отметив, что иные их действия могли привести к непредсказуемым последствиям. «Нам всем повезло, что обошлось без крови», — подчеркнул Собянин.
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