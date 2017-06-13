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Политика
Собянин назвал незаконную акцию 12 июня в центре Москвы подлой и опасной провокацией
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Собянин назвал незаконную акцию 12 июня в центре Москвы подлой и опасной провокацией

20:12  13 Июня 2017
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Собянин назвал незаконную акцию 12 июня в центре Москвы подлой и опасной провокацией

Москва, 15 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин считает опасной и подлой провокацией несанкционированную акцию, которая прошла в столице в День России. Об этом он заявил журналистам.

«Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня — это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал», — сказал Собянин.

Он назвал действия правоохранителей правильными и профессиональными, отметив, что иные их действия могли привести к непредсказуемым последствиям. «Нам всем повезло, что обошлось без крови», — подчеркнул Собянин.

#москва #собянин #митинг #провокация
Катерина Михайлиди
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