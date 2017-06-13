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Происшествия
Третий энергоблок Чернобыльской АЭС задымился по неизвестной причине
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Третий энергоблок Чернобыльской АЭС задымился по неизвестной причине

20:04  13 Июня 2017
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Третий энергоблок Чернобыльской АЭС задымился по неизвестной причине

Киев, 13 июня. Задымление произошло во вторник на третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

По словам представителей ведомства, в настоящий момент задымление полностью ликвидировано. Что могло его спровоцировать — неизвестно.

«Радиационное состояние помещений блока №3 и площадки ЧАЭС без изменений», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что третий энергоблок был введен в 1861 году — за несколько лет до аварии. Остановлен в декабре 2000 года.

Геннадий Плющев
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