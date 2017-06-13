Третий энергоблок Чернобыльской АЭС задымился по неизвестной причине

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Киев, 13 июня. Задымление произошло во вторник на третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

По словам представителей ведомства, в настоящий момент задымление полностью ликвидировано. Что могло его спровоцировать — неизвестно.

«Радиационное состояние помещений блока №3 и площадки ЧАЭС без изменений», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что третий энергоблок был введен в 1861 году — за несколько лет до аварии. Остановлен в декабре 2000 года.