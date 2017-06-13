Охранник с ножом напал на депутата парламента Дагестана

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Махачкала, 13 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на депутата Народного собрания Дагестана Вели Фаталиева.

Инцидент произошел в здании Земельного комитета администрации Дербента. Согласно предварительной информации, Фаталиев получил ножевое ранение.

«Подозреваемый — охранник начальника земельного комитета. Его допрашивают в ОВД», — пояснил источник ТАСС.

Как сообщало издание Утро.ру, на прошлой неделе в Москве был задержан мужчина, который бросался с ножом на прохожих.