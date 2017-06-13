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Спорт
В Сети появилось единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам ММА
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В Сети появилось единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам ММА

19:40  13 Июня 2017
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В Сети появилось единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам ММА

Москва, 13 июня. В Сети впервые опубликовали единственное видео настоящего боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств ММА. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале Bruce Lee Central.

Противником Брюса Ли в поединке стал его ученик Тэд Вонг, который в настоящее время преподает восточные единоборства в США. Авторы видеозаписи отмечают, что снаряжение, которое используется в поединке, было предусмотрено правилами ММА в те времена.

В ходе поединка Брюс Ли умело сохраняет дистанцию, что позволяет ему легко уходить от ударов противника. При этом Вонг получает от Брюса Ли несколько ударов по голове, однако продолжает бой.

#мма #брюс ли
Алексей Громов
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