Сирия сегодня: боевики обстреляли лагерь беженцев под Дамаском, курды отбили у ИГ четыре квартала Ракки

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Сирия, 13 июня. В Дейр эз-Зоре вторые сутки идут бои между боевиками ИГИЛ* и сирийскими военными, вооруженные экстремисты открыли минометный огонь по лагерю беженцев в Восточной Гуте, курды захватили четыре района Ракки. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевики обстреляли квартал в Восточной Гуте

Вооруженные группировки экстремистов снова нарушили меморандум о зонах деэскалации, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на источник в управлении полиции Дамаска.

По имеющимся данным, боевики, базирующиеся в Восточной Гуте Дамаска, открыли минометный огонь по территории лагеря беженцев «Аль-Вафидин», расположенного в районе Дахият Аль-Межед. Сообщается, что в результате атаки радикалов никто не пострадал. Отмечается, что с момента вступления меморандума о зонах деэскалации в силу, 5 мая 2017 года боевики неоднократно нарушали установленный документом режим, что привело к гибели и ранениям мирных жителей.

Бои за Ракку

За последние сутки поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF) активизировали свою деятельность в районе города Ракка и оттеснили боевиков «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), захватив новые районы так называемой «столицы самопровозглашенного халифата», сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По данным агентства, на северном фланге курдские отряды SDF вновь отбили у ИГ базу сухопутных войск 17-го дивизиона, сахарную фабрику, военную жилую площадь и штаб-квартиру кибертеррористов, сведя на нет все «усилия» экстремистов по захвату территорий, предпринятые на прошлой неделе.

В восточной части Ракки отряды курдов участвовали в тяжелом боестолкновении с террористами ИГ в районе Аль-Синай и по периметру района Тишрин.

Также подразделения курдов обнаружили заброшенный завод по сборке автомобилей для смертников ИГ в районе Аль-Синай. В западной части Ракки отрядам SDF удалось ввести полный контроль над промышленным районом Хаттин.

Аналитик Al-Masdar отмечает, что четыре квартала Ракки теперь полностью находятся под курдским контролем. Несмотря на то, что боевики ИГ быстро теряют территории, под их контролем по-прежнему остаются 85% города.

Footage of SDF fighters clashing with ISIS in Raqqa city. pic.twitter.com/SVPuqqoByT — Afarin Mamosta (@AfarinMamosta) June 12, 2017

Столкновения в Дейр эз-Зоре

В восточной части Дейр эз-Зора вторые сутки идут ожесточенные бои между ИГ и военными Сирийской арабской армии (САА), сообщает Al-Masdar. Отмечается, что боевики теряют все больше территорий, но при этом радикалы бросают последние силы на атаку правительственных позиций.

Отмечается, что военным армии Башара Асада удалось уничтожить три командных центра ИГ, расположенных к востоку от правительственной авиабазы. Также сообщается, что в результате столкновений было уничтожено множество боевиков.

По данным агентства, что истребители ВВС Сирии уничтожили семь оснащенных пулеметами «пикапов» вместе с террористами.

* Организация запрещена на территории РФ.