Учитель рассказал, кто помешал ему снять фильм о футболисте Стрельцове

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Режиссер Алексей Учитель рассказал, что собирался снять фильм о советском футболисте Эдуарде Стрельцове, выступавшим за московское «Торпедо», однако уступил это право своему сыну.

«У нас сейчас в планах большой проект о футболисте, про которого считали, что он по таланту не меньше, чем Пеле, — об Эдуарде Стрельцове. Будем делать игровую картину. Мы долго боролись, кто ее будет делать, но все-таки мой сын победил, и будет делать он», — рассказал он RT.

Эдуард Стрельцов является олимпийским чемпионом 1956 года. С 16 лет на протяжении всей карьеры он выступал в качестве нападающего в московском «Торпедо».