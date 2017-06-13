В Польше раскритиковали программу расселения беженцев в ЕС

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Варшава, 13 июня. Программа по расселению мигрантов не остановит поток беженцев. Так считает официальный представитель правительства Польши Рафал Бохенек.

«По нашему мнению, гуманно в первую очередь помочь им на месте и не допускать, чтобы эти люди садились на понтоны, садились в лодки и тонули в Средиземном море, потому что передислокация не остановит этот процесс», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее стало известно о том, что Еврокомиссия хочет наказать Венгрию, Польшу и Чехию, которые отказались размещать беженцев.