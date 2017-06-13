МЧС предупредило о надвигающихся на Мокву грозе и шквалистом ветре

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. В Москве в ближайшие часы ожидаются дождь и гроза с порывами ветра до 12-17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

«В Москве в ближайшие часы с сохранением до 21:00 часов вечера 13 июня 2017 года ожидаются дождь и гроза с порывами ветра 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

Ведомство призывает москвичей не покидать свои дома во время непогоды, а находясь на улице, держаться как можно дальше от рекламных конструкций и ветхих строений, а также убирать автомобили от деревьев и быть бдительнее за рулем.