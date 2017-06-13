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Кинг оказался «на грани самоубийства» после того, как его забанил Трамп
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Кинг оказался «на грани самоубийства» после того, как его забанил Трамп

19:27  13 Июня 2017
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Кинг оказался «на грани самоубийства» после того, как его забанил Трамп

Лос-Анджелес, 13 июня. Президент США Дональд Трамп заблокировал всемирно известного американского писателя Стивена Кинга в своем Twitter. Об этом сам Кинг написал на своей странице в сервисе микро-блогов.

«Трамп заблокировал мне доступ к его твитам. Возможно, мне придется себя убить», — пишет «Король ужасов» в Twitter.

Отметим, что Трамп неоднократно подвергался нападкам со стороны писателя. Незадолго до сообщения о блокировке в Twitter американского президента Кинг написал: «Кабинет Трампа взял курс на последипломное целование задниц».

#трамп #кинг
Геннадий Плющев
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