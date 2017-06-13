Назван топ-7 самых дешевых спорткаров в России

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Москва, 13 июня. Эксперты составили перечень самых доступных спорткаров в России. Официальная стоимость новых моделей без пробега стала основой рейтинга.

Так, Porsche 718 Cayman S за 4,445 млн рублей стал лидером рейтинга. Разгон до «первой сотни» займет 4,2 секунды. Купе с задним приводом разгоняется до 285 км/ч.

Jaguar F-Type Coupe за 4,5 миллиона рублей расположился на втором месте. Спорткар с великолепным дизайном способен развить максимальную скорость до 260 км/ч.

Chevrolet Corvette Stingray C7 стал третьим в среде спорткаров. Автомобиль можно приобрести за 6,35 млн рублей. Разогнаться до первой сотни можно за четыре секунды, максимальная скорость купе превысит отметку в 300 км/ч.

Nissan GT-R, который можно назвать «любимчиком» стритрейсеров, обойдется в 6,69 млн рублей. Спорткар может разогнаться до 315 километров в час при весьма скромных размерах мотора.

Mercedes-AMG GT расположился на пятом месте. В базовой комплектации автомобиль обойдется в чуть более восьми млн рублей.

Audi R8 Coupe V10 Plus за 11,2 млн рублей занимает шестую строчку рейтинга. Замыкает топ-7 Lamborghini Huracan LP 580−2, цена которого начинается от суммы 11,4 млн рублей.

Напомним, ранее эксперты составили список самых доступных новых иномарок на российском рынке на начало июня.