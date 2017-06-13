Заговор молчания: почему Украине не удастся заманить к себе крымчан безвизом

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После того, как Украина, наконец, выторговала себе безвизовый режим с ЕС, киевские власти стараются использовать ситуацию по полной. Недавно среди украинских политиков даже возникла идея использовать европейский безвиз в качестве своеобразной приманки для крымчан. Все же Украина все еще числит жителей полуострова среди своих граждан — теоритически они, получив биометрический загранпаспорт, также могут посетить шенгенскую зону.

Тем не менее для того, чтобы получить украинский биометрический паспорт, крымчанам необходимо пройти специальную процедуру проверки. Об этом со ссылкой на особое постановление Кабмина недавно заявил пресс-секретарь украинского госпредприятия «Документ».

Если они захотят получить украинский загранпаспорт, крымчанам необходимо будет продемонстрировать украинским властям не только свой паспорт и идентификационный код, но также воинский билет, свидетельство о рождении и другие документы.

Остается вопросом, захотят ли жители Крымского полуострова воспользоваться этой опцией? Насколько привлекателен украинский безвиз для жителей Крыма и Севастополя? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться крымский политолог Владимир Джаралла.

«На настроения на полуострове это заманивание никак не повлияет. Крымское общество уже полностью интегрировано в российскую реальность. Сейчас внутренние вопросы — решение повседневных задач, эффективность местных властей, дальнейшее экономическое развитие Крыма — являются куда как более важными и насущными проблемами. Тем более что для многих крымчан на Украину за биометрическими паспортами теперь есть возможность съездить только на танке. Все же там тебя могут арестовать. Эта страница нашей истории закрыта. Хоть мы и скучаем по некоторым нашим знакомым, для подавляющей массы крымчан Украина за эти три года уже стала чужим государством», — прежде всего, отмечает эксперт.

Заманивая крымчан безвизом, украинское государство, должно быть, рассчитывает на то, что многие жители полуострова до сих пор не могут выехать за рубеж, в ту же Европу, потому что их российские загранпаспорта не принимают в иностранных посольствах. Однако на практике эта проблема уже давно решена.

«Действительно посольства некоторых государств в Москве категорически отказываются принимать документы от крымчан, заявляя, что те являются гражданами Украины, следовательно, могут получить документы только в Киеве. Тем не менее и здесь есть свой дифференцированный подход, пусть даже о нем не принято говорить вслух. Да, некоторые страны не только ввели санкции против РФ, но и достаточно жестко им следуют. В то же время в консульствах других европейских государств шенгенскую визу можно оформить без особых препятствий. Категорически не выдают крымчанам визы только в посольствах США, Франции, Германии и Великобритании. В других посольствах при оформлении туристических поездок попросту не обращают внимания на некоторые детали — как то на место жительства российского гражданина. Просто существует определенный заговор молчания, потому говорить об этом открыто не принято», — поясняет Джаралла.

Таким образом, вряд ли украинскому чиновничеству удастся заманить Крым к себе обратно с помощью пустых обещаний.

«Даже в самой Украине, как мы видим, эйфория по поводу приобретения безвизового режима с Европой наблюдается лишь среди высшего руководства страны и тех, кто работает в сфере госпропаганды. Основная часть населения так и осталась сидеть на своих местах. Даже с биометрическими паспортами средств для выезда за рубеж у них просто нет. Можно лишь с печалью заметить, что страна, чье население мечтает из нее уехать, не имеет будущего», — подводит итог Владимир Джаралла.