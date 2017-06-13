Путин о приватизации: Я сделал все, чтобы госимущество не уходило за бесценок

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что ему удалось пресечь стихийное развитие приватизации государственного имущества, сделав этот процесс более справедливым для россиян. Об этом глава государства заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снимает документальный фильм.

«Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что в свое время он провел «откровенный, честный разговор» с олигархами, предложив им действовать по установленным правилам. По словам российского лидера, большинство бизнесменов согласились пойти на эти условия.