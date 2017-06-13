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Общество
Максакову тошнит от «ожившего» в Израиле Вороненкова
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Максакову тошнит от «ожившего» в Израиле Вороненкова

19:18  13 Июня 2017
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Максакову тошнит от «ожившего» в Израиле Вороненкова

Киев, 13 января. Оперная певица и экс-депутат Государственной думы Российской Федерации Мария Максакова сомневается в том, что ее муж Денис Вороненков жив и якобы проживает в Израиле.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в Киеве в марте 2017 года.

«Тошнит», — заявила Максакова в интервью изданию «Московский комсомолец».

Ранее заведующая кафедрой истории искусств Щукинского театрального института Елена Дунаева заявила о том, что убитый в Киеве экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков якобы проживает в Тель-Авиве.

#максакова #вороненкова
Алексей Громов
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