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Спорт
Российский боксер Ковалев готовится стать гражданином США
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Российский боксер Ковалев готовится стать гражданином США

19:00  13 Июня 2017
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Российский боксер Ковалев готовится стать гражданином США

Москва, 13 июня. Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев в ближайшее время вступит в гражданство США. Об этом заявил промоутер Андрей Шкаликов.

«Сергей готовится стать американским гражданином – официальная процедура будет завершена буквально на днях. Я общался и с самим Ковалевым, и с его тренером. Ему нравится Россия, он по-прежнему чувствует себя русским человеком. Английский же язык пока до конца не выучил», — сказал Шкаликов в комментарии изданию «Газета.ру».

Он также добавил, что Ковалев купил себе в США дом, а также платит налоги в американскую казну, поэтому принял решение стать гражданином США.

Напомним, 17 июня Сергей Ковалев проведет в Лас-Вегасе бой-реванш против американца Андре Уорда. Их первый бой в ноябре 2016 года выиграл американец.

#сша #ковалев
Алексей Громов
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