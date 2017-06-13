«ВКонтакте» создала мастерскую для создания виртуальных масок

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Санкт-Петербург, 13 июня. Команда социальной сети «ВКонтакте» заявила о создании открытой платформы для создания виртуальных масок, которые впоследствии можно накладывать на фотографии пользователей.

На данный момент маски доступны лишь при создании историй в мобильных версиях «ВКонтакте», однако в скором времени они могут появиться и в полной версии. Созданные пользователями маски будут проходить отбор и, в случае одобрения со стороны модератора, загружаться в общий каталог, доступный для всего сообщества «ВКонтакте».