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«ВКонтакте» создала мастерскую для создания виртуальных масок
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«ВКонтакте» создала мастерскую для создания виртуальных масок

18:52  13 Июня 2017
269

«ВКонтакте» создала мастерскую для создания виртуальных масок

Санкт-Петербург, 13 июня. Команда социальной сети «ВКонтакте» заявила о создании открытой платформы для создания виртуальных масок, которые впоследствии можно накладывать на фотографии пользователей.  

На данный момент маски доступны лишь при создании историй в мобильных версиях «ВКонтакте», однако в скором времени они могут появиться и в полной версии. Созданные пользователями маски будут проходить отбор и, в случае одобрения со стороны модератора, загружаться в общий каталог, доступный для всего сообщества «ВКонтакте».

Геннадий Плющев
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