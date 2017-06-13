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КНДР освободила осужденного на 15 лет американского студента
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КНДР освободила осужденного на 15 лет американского студента

19:07  13 Июня 2017
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КНДР освободила осужденного на 15 лет американского студента

Вашингтон, 13 июня. Северокорейские власти освободили Отто Вормбиера, приговоренного к 15 годам тюрьмы за антигосударственные действия в марте 2016 года. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон, слова которого цитирует агентство Associated Press.

Как отметил Тиллерсон, правительство продолжает переговоры относительно еще троих американцев, которые были задержаны в КНДР.

Отметим, что Отто Фредерик Вомбиер был обвинен в попытке кражи пропагандистского баннера и сборе информации, которая могла быть использована против властей КНДР.

Напомним, ранее Пхеньян обвинил Вашингтон в подготовке к полномасштабной войне против КНДР.

 

#сша #кндр #тиллерсон
Тимур Румянцев
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