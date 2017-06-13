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Политика
Тиллерсон: Усилия США в Сирии направлены на борьбу с ИГ
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Тиллерсон: Усилия США в Сирии направлены на борьбу с ИГ

18:54  13 Июня 2017
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Тиллерсон: Усилия США в Сирии направлены на борьбу с ИГ

Вашингтон, 13 июня. Все усилия американской стороны в Сирии направлены на уничтожение боевиков так называемого «Исламского государства»*. Об этом во вторник заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

«Наша миссия и причины нахождения в Сирии не изменились. Мы там, чтобы побороть ИГ*. И все наши попытки направлены на то, чтобы побороть ИГ», — подчеркнул американский дипломат.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал «самообороной» удары международной коалиции по позициям армии Сирийской Арабской Республики.

Напомним, деятельность «Исламского государства» запрещена в РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия
Алексей Громов
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