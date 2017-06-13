ЛНР обнаружила схрон украинских диверсантов с оружием и боеприпасами

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Луганск, 13 июня. Правоохранители Луганской народной республики обнаружили в пруду более 21 тысячи единиц оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел ЛНР.

«В Алчевске в пруду в районе шлаковой горы и городского кладбища сотрудниками управления уголовного розыска МВД ЛНР, а также водолазной службой МЧС ЛНР обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время водолазы продолжают обследование пруда. Работы усложняет глубина водоема, которая местами достигает 14 метров. По предварительным данным, оружие принадлежит украинским диверсантам.