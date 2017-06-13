Организаторы концерта в Самаре окрестили космонавта Гагарина Алексеем

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Самара, 13 июня. Организаторы самарского концерта «ВолгаФеста», посвященного Дню России, оказались в центре скандала после того, как вывесили баннер с первым космонавтом «Алексеем Гагариным».

Фотография баннера с перименованным Героем Советского Союза уже разошлась по соцсетям. Часть интернет-пользователей восприняла ошибку организаторов концерта с иронией, другие начали пенять устроителей фестиваля за невежество.

«Приехали! Легендарный космонавт Алексей Гагарин не забыт в Самаре», — пишет в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Как сообщает Ura.ru, вероятнее всего, авторов баннера сбило с толку отчество космонавта — Алексеевич. Организаторы «ВолгаФеста» уже признали свою ошибку, отметив, что при больших объемах работы временами случаются досадные неточности.