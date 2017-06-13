Политик Мальцев арестован за сопротивление полиции на незаконном митинге 12 июня

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Москва, 15 июня. Замоскворецкий суд Москвы на 10 суток арестовал одного из лидеров ПАРНАСа Вячеслава Мальцева за сопротивление стражам порядка во время несанкционированного митинга в Москве.

Суд признал Мальцева виновным в административном правонарушении.

Ранее в в доме Мальцева в подмосковном селе Лохино прошли обыски по делу о нападении на сотрудника полиции, в рамках которого был арестован его соратник Алексей Политиков.

В марте Мальцев был арестован на 15 суток за неповиновение полиции во время несанкционированного митинга в Москве. Суд установил, что он отталкивал правоохранителей, следу я в составе колонны, тем самым проявляя отказ от выполнения требований полицейских.