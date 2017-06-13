Политик Мальцев арестован за сопротивление полиции на незаконном митинге 12 июня
Москва, 15 июня. Замоскворецкий суд Москвы на 10 суток арестовал одного из лидеров ПАРНАСа Вячеслава Мальцева за сопротивление стражам порядка во время несанкционированного митинга в Москве.
Суд признал Мальцева виновным в административном правонарушении.
Ранее в в доме Мальцева в подмосковном селе Лохино прошли обыски по делу о нападении на сотрудника полиции, в рамках которого был арестован его соратник Алексей Политиков.
В марте Мальцев был арестован на 15 суток за неповиновение полиции во время несанкционированного митинга в Москве. Суд установил, что он отталкивал правоохранителей, следу я в составе колонны, тем самым проявляя отказ от выполнения требований полицейских.