СК РФ расследует нападение волка на 11-летнюю жительницу Подмосковья

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Москва, 13 июня. Волк напал на 11-летнюю девочку в Ногинском районе Подмосковья. Как информирует управление СК по Московской области, инцидент произошел 31 мая.

Согласно приведенным данным, жительница Ногинска обратилась в следственный отдел с заявлением о том, что на ее несовершеннолетнюю дочь напал хищник, которого местный житель держит на территории частного дома.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. По ее итогам будет дана оценка действиям владельца волка.

Напомним, 5 июня в Хакасии бойцовые собаки напали на трехлетнего ребенка. Малыша экстренно госпитализировали в больницу.