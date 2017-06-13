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Происшествия
СК РФ расследует нападение волка на 11-летнюю жительницу Подмосковья
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СК РФ расследует нападение волка на 11-летнюю жительницу Подмосковья

18:41  13 Июня 2017
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СК РФ расследует нападение волка на 11-летнюю жительницу Подмосковья

Москва, 13 июня. Волк напал на 11-летнюю девочку в Ногинском районе Подмосковья. Как информирует управление СК по Московской области, инцидент произошел 31 мая.

Согласно приведенным данным, жительница Ногинска обратилась в следственный отдел с заявлением о том, что на ее несовершеннолетнюю дочь напал хищник, которого местный житель держит на территории частного дома.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. По ее итогам будет дана оценка действиям владельца волка. 

Напомним, 5 июня в Хакасии бойцовые собаки напали на трехлетнего ребенка. Малыша экстренно госпитализировали в больницу.

 

#подмосковье #волк
Тимур Румянцев
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