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Новости Сирии
Дейр эз-Зор: ИГ несколько суток подряд штурмует гарнизон осажденного города
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Дейр эз-Зор: ИГ несколько суток подряд штурмует гарнизон осажденного города

10:23  14 Июня 2017
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Дейр эз-Зор: ИГ несколько суток подряд штурмует гарнизон осажденного города

Дейр эз-Зор, 14 июня. Боевики «Исламского государства»* усилили наступление на главный город провинции Дейр эз-Зор.

Военные источники в Сирии сообщили, что в штурме осажденного Дейр эз-Зора участвуют боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), переброшенные из Ракки и иракского Мосула. Отмечается, что наступление идет волнами с небольшими перерывами для пополнения боеприпасов и перегруппировки.

Дейр эз-Зор: ИГ несколько суток подряд штурмует гарнизон осажденного города

Основные атаки исламистов направлены на объект Лива ат-Тамин, в котором расположена база 137-го артиллерийского полка. Перестрелки боевиков и военнослужащих гарнизона продолжаются днем и ночью.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #дейр эз-зор #гарнизон
Алексей Громов
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