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Магнитогорск, 13 июня. Президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Виктор Рашников заявил, что отъезд в НХЛ защитников сборной России Виктора Антипина и Алексея Береглазова не скажется на игре команды.

Хоккейный сезон для «Металлурга» выдался хорошим, хотя исход финала «Кубка Гагарина против СКА все же рвет душу». Такое мнение выразил президент магнитогорского клуба Виктор Рашников.Он поблагодарил команду за то, что игроки продолжают держать высокую планку. По мнению Рашникова, отъезд хоккеистов Антипина и Береглазова в НХЛ был ожидаем, поскольку игроки созрели для выступления в данной лиге.

«А у нас есть молодежь, в том числе среди защитников, на основе которой можно в дальнейшем строить команду», — сказал глава «Металлургов», добавив, что перед командой стоит новая задача — занять первое место в Восточной конференции и выйти в финал плей-офф. Рашников уверен, что молодые хоккеисты смогут заменить Антипина и Береглазова и станут новыми лидерами клуба, пишет газета «Известия».