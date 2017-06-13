ЛНР: украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Донбассе

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Луганск, 13 июня. Подразделения вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«ВСУ проводят обстрелы из тяжелого вооружения уже и на участках разведения сторон в районе Золотого. Данные факты зафиксированы наблюдателями миссии ОБСЕ», — заявил Марочко.

По данным ОБСЕ, 11 июня наблюдатели миссии зафиксировали последствия обстрела ВСУ на участке разведения сил в районе Золотого, которая образовалась от разрыва 122-миллиметрового артиллерийского снаряда.