Чехия отказалась менять свою позицию по беженцам

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Прага, 13 июня. Чешская сторона не планирует пересматривать свое решение, связанное с отказом принимать мигрантов по квотам Евросоюза. Об этом заявил журналистам во вторник председатель правительства Чехии Богуслав Соботка.

«Мы готовы защищать позицию Чехии, надеюсь, что добьемся этого. Система распределения является побуждением для нелегальной миграции», — подчеркнул чешский политик.

Напомним, ранее стало известного о том, что Еврокомиссия инициировала процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии.