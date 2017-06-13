Краснодарские врачи борются за жизнь крымчанки, заработавшей цирроз печени на украинской бензоколонке

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В Краевой клинической больнице №2 Краснодарского края провели уникальную операцию 53-летней крымчанке с циррозом печени, что позволит ей дожить до пересадки этого жизненно важного органа. Эта больница — единственное в регионе медицинское учреждение, где применяется методика ТИПС. За ходом операции следили коллеги из других российских клиник. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Татьяна Михайловна приехала в Краснодар из Севастополя. Проблемы с печенью начались у нее шесть лет назад. Местные врачи диагностировали токсический гепатит. По словам женщины, это следствие ее профессиональной деятельности. Татьяна Михайловна всю жизнь проработала на АЗС.

«Раньше на крымских бензозаправках широко использовался тетраэтилсвинец. Это ядовитое металлоорганическое соединение, которое применяется как присадка к моторному топливу для повышения его октанового числа. Последние года три его уже не используют. Но до этого я многие годы была, как говориться, в тесном контакте с ядом. Как заболела, чувствовала себя ужасно. Шесть раз у меня возникали сильные кровотечения, и меня по скорой увозили в больницу. В краснодарскую клинику попала по квоте на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП)», — рассказала Татьяна Михайловна корреспонденту ФАН.

По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ККБ№2 Артема Бухтоярова, у Татьяны Михайловны — цирроз печени, и ей необходима пересадка органа. Но на трансплантацию очередь. Сказать, сколько точно придется ждать, невозможно. Получить донорскую печень непросто, к тому же не всякий орган подойдет — он должен быть совместим, в противном случае произойдет отторжение. А у Татьяны Михайловны возникают постоянные кровотечения, что чрезвычайно опасно для жизни.

«У пациентки шесть раз возникали кровотечения. Дважды ей крымские врачи выполняли лигирование, то есть эндоскопическим способом накидывали кольца на нижнюю треть пищевода, чтобы компенсировать состояние, и она могла дожить до трансплантации печени. Но это не помогало, кровотечения возобновлялись. Поэтому она была направлена к нам в больницу. Мы сделали пациентке так называемую операцию ТИПС — трансъюгулярное внутрипеченочное портокавальное шунтирование. Эта эндоваскулярная операция, во время которой создается сообщение между печеночной и воротной венами путем имплантации стента. Делается это для того, чтобы снизить давление в системе воротной вены а, следовательно, и риски кровотечения», — пояснил ситуацию корреспонденту ФАН Артем Бухтояров.

Врач отметил, что установленный между печеночной и воротной венами стент простоит до двух лет. Это как раз то время, которое необходимо для того, чтобы поставленная в лист ожидания на пересадку печени пациентка дожила до этой операции. При этом краснодарские хирурги решили сразу две проблемы.

«После установки стента мы через ТИПС нашли в печени варикозно-расширенные вены, из-за которых возникали кровотечения, и эмболизировали их спиралями. Таким образом, две операции — стентирование и эмболизация — были выполнены одномоментно», — подчеркнул Артем Бухтояров.

Технически данная операция была выполнена следующим образом: под контролем рентгена и УЗИ хирург сделал прокол в печени так, чтобы попасть в воротную вену. Далее по проводнику он сформировал канал в печени и установил стент диаметром 10 мм, который снижает давление в воротной вене. Затем через ТИПС он нашел патологически расширенные вены, являющиеся источником кровотечений, и закрыл их эмболизатами в виде спиралей.

«Я очень благодарна краснодарским врачам. Операция прошла хорошо, после нее, знаете, какой-то прилив сил появился. Где мне будут делать трансплантацию печени, пока не сказали. Но очень надеюсь, что в Краснодаре. Мне здесь очень понравилось», — сказала на прощание Татьяна Михайловна.

Отметим, на сегодняшний день Краевая клиническая больница №2 — единственное в регионе медицинское учреждение, где проводятся такого рода операции. За мастер-классом краснодарских хирургов следили коллеги из соседних регионов.