Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии создание зон деэскалации в САР

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Москва, 13 июня. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил создание он деэскалации в Сирии с сирийским послом в России Риядом Хаддадом. Как отметили в российском дипведомстве, встреча состоялась по просьбе сирийского дипломата.

Так, в МИД РФ сообщили, что стороны обсудили ход выполнения положений Меморандума о создании зон деэскалации в Арабской республике, который нацелен на укрепление режима прекращения боевых действий в Сирии.

Напомним, ранее в МИД РФ заявляли, что Вашингтон неконструктивно реагирует на предложения России по зонам деэскалации в Сирии.

5 июня российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили выполнение договоренностей о создании зон деэскалации в САР.