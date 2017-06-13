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Политика
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии создание зон деэскалации в САР
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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии создание зон деэскалации в САР

18:28  13 Июня 2017
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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии создание зон деэскалации в САР

Москва, 13 июня. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил создание он деэскалации в Сирии с сирийским послом в России Риядом Хаддадом. Как отметили в российском дипведомстве, встреча состоялась по просьбе сирийского дипломата.

Так, в МИД РФ сообщили, что стороны обсудили ход  выполнения положений Меморандума о создании зон деэскалации в Арабской республике, который нацелен на укрепление режима прекращения боевых действий в Сирии.

Напомним, ранее в МИД РФ заявляли, что Вашингтон неконструктивно реагирует на предложения России по зонам деэскалации в Сирии.

5 июня российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили выполнение договоренностей о создании зон деэскалации в САР.

#сирия
Тимур Румянцев
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