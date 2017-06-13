Боевиков ССА расстреляли на границе Иордании

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Ат-Танф, 13 июня. Боевики «Свободной сирийской армии» покинули тренировочный лагерь Ат-Танф и были атакованы военными Иордании.

Местные источники сообщают, что между группой боевиков одного из формирований «Свободной сирийской армии» и американскими военными инструкторами, ведущими подготовку в лагере международной коалиции в районе Ат-Танф, возник конфликт. «Умеренные» оппозиционеры покинули лагерь и направились в сторону Иордании.

На границе их встретили иорданские пограничники и открыли огонь. В результате столкновения пятеро боевиков было уничтожено, два автомобиля и два мотоцикла получили повреждения. Колонна оппозиционеров развернулась и отправилась обратно в лагерь, сообщает источник.