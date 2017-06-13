Пентагон оценил возможности сотрудничества России и США

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Вашингтон, 13 июня. Возможности для сотрудничества между Россией и США «очень скромные», если Москва не изменит свое поведение, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Он подчеркнул, что Россия остается основным противником США, и «ее действия должны иметь последствия» как для Вашингтона, так и для его союзников.

«Я думаю, в отношении поиска областей сотрудничества с Россией, ожидания очень скромные, покуда они не изменят свое поведение», — заявил глава Пентагона.

Ранее Мэттис признал низкий уровень боевой подготовки ВС США, назвав причиной этого секвестр бюджета. По его мнению, чтобы исправить ситуацию, необходимы годы растущего финансирования, сообщает Ura.ru.