Хомс: «Хезболла» укрепляет позиции на юге провинции

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Хомс, 13 июня. Бойцы ливанского движения «Хезболла» создали несколько баз около населенного пункта Аль-Буда на юге провинции.

Ливанская «Хезбола» и иракское ополчение «Хашд аш-Шааби» укрепляют свои позиции в нескольких километрах к северо-востоку от пограничного перехода Ат-Танф на границе с Иорданией. Бойцы обустроили ряд опорных пунктов и несколько укрепленных баз.

Военные источники отмечают, что это связано с близостью военной базы международной коалиции во главе с США, которая находится на территории Сирии. Американские военные инструкторы ведут на базе подготовку боевиков оппозиционной группировки «Свободная сирийская армия».