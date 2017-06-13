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Политика
Тиллерсон: Администрация Трампа хочет остановить ухудшение отношений с Россией
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Тиллерсон: Администрация Трампа хочет остановить ухудшение отношений с Россией

18:09  13 Июня 2017
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Тиллерсон: Администрация Трампа хочет остановить ухудшение отношений с Россией

Вашингтон, 13 июня. Новая администрация США намерена остановить ухудшение российско-американских отношений, такое мнение выразил сегодня представитель Госдепартамента США Рекс Тиллерсон.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал отношения Вашингтона и Москвы, отметив, что они продолжают ухудшаться. «Как я говорил, наши отношения находятся в самой низкой точке за всю историю. Они ухудшаются. Наша цель — стабилизировать это», — сказал он во ходе слушания в сенатском комитете по иностранным делам Конгресса США. Ранее Тиллерсон отметил позитивные контакты с Россией в вопросах по Сирии, однако предупредил, что окончательные выводы по их результативности пока делать не стоит.  ​

Ирина Селезнева
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