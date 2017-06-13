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Тиллерсон прокомментировал возможное введение новых санкций против России
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Тиллерсон прокомментировал возможное введение новых санкций против России

18:15  13 Июня 2017
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Тиллерсон прокомментировал возможное введение новых санкций против России

Вашингтон, 13 июня. Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон не хотел бы закрытия каналов коммуникации с Россией. Соответствующее заявление он сделал, комментируя возможное введение новых санкций против РФ.

По его словам, у Москвы и Вашингтона в настоящее время «существуют некоторые каналы, по которым мы начали говорить». Так, Тиллерсон акцентировал внимание на усилиях по Украине и Сирии. Он добавил, что «не хотел бы закрытия каналов» для диалога с Россией.

Ранее сообщалось, что агрессивно настроенные политики США угрозами введения новых санкций против России нагнетают антироссийскую истерию, пытаясь не допустить позитивного исхода встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

#санкции #россия #сша #тиллерсон
Тимур Румянцев
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