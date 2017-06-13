Audi показала видео самостоятельной парковки нового поколения седана А8

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Берлин, 13 июня. Немецкий автогигант Audi обнародовал видео самостоятельной парковки седана А8 нового поколения, который оборудован автопилотом. Чтобы запустить автоматическую парковку автомобиля водителю достаточно выйти из машины и нажать специальную кнопку.

Ожидается, что новинка впервые будет представлена широкой публике в Барселоне на саммите Audi, а официальная премьера состоится в сентябре во время автосалона во Франкфурте-на-Майне.

Отметим, что машины нового поколения Audi A8 будут иметь бензиновый двигатель c 12 или 8 цилиндрами, а также дизельные моторы мощностью до 272 лошадиных сил.