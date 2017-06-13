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Экономика
Audi показала видео самостоятельной парковки нового поколения седана А8
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Audi показала видео самостоятельной парковки нового поколения седана А8

18:03  13 Июня 2017
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Audi показала видео самостоятельной парковки нового поколения седана А8

Берлин, 13 июня. Немецкий автогигант Audi  обнародовал видео самостоятельной парковки седана А8 нового поколения, который оборудован автопилотом. Чтобы запустить автоматическую парковку автомобиля водителю достаточно выйти из машины и нажать специальную кнопку.

Ожидается, что новинка впервые будет представлена широкой публике в Барселоне на саммите Audi, а официальная премьера состоится в сентябре во время автосалона во Франкфурте-на-Майне.

Отметим, что машины нового поколения Audi A8 будут иметь бензиновый двигатель c 12 или 8 цилиндрами, а также дизельные моторы мощностью до 272 лошадиных сил.

Геннадий Плющев
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