Защитить демократию от народа: Дмитрий Лекух о 30 сутках ареста Навального

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У нас в России — удивительная демократическая оппозиция. Я бы даже сказал, в некотором роде уникальная.

Ее скоро нужно будет защищать от того самого народа, за права которого она как бы «борется». Почему? Причина важна, но банальна: скорее всего, их скоро начнут бить.

Тут ведь в чем дело.

Современный русский городской обыватель, даже обыватель столичный, — существо до безумия терпеливое. Но переоценивать это его положительное качество я все-таки не рекомендовал бы. И главной уязвимостью этой прямо-таки нечеловеческой терпеливости, как ни странно, является она сама.

Ребят, вы можете, в принципе, танцевать там «у себя» как угодно. Но не лезьте в мою частную жизнь. Не провоцируйте. Вам же хуже будет.

Ибо пока вы там промеж собой разбираетесь, кто там из вас больший демократ или больший коррупционер, — это иногда даже по-своему интересно и чем-то напоминает футбол. Правда в хреновом, даже по меркам отечественного первенства, исполнении. Но тут уж ладно, переживем: все равно ни других «футболистов», ни других писателей у товарища Сталина для нас нет.

Но когда наша, прости Господи, демократическая оппозиция делает провокацию своим главным дискурсом и выплескивает на улицы, где идет обычная городская жизнь и где ходят люди с детишками, — то стоит ли удивляться, что эту «оппозицию» начинают бить даже достаточно мирные реконструкторы?

И вовсе не потому, что они имеют что-то против «оппозиционеров». Просто это их город и их подъезд. И гадить там для выражения своей политической позиции — совершенно необязательно.

А на Тверской, куда, к примеру, господин Навальный «пригласил» своих малолетних сторонников, намечались гулянья, посвященные Дню города, в том числе реконструкторский фестиваль «Времена и эпохи», к которому люди готовились не один месяц.

Там были и костюмированные военные, и техника, и старинные пушки. И даже бутафорские противотанковые ежи, которые должны были, по идее организаторов, напомнить об обороне столицы страшной зимой 1941-го.

И когда с подачи «навальнят» Financial Times и New York Times начинают писать, что эти бутафорские заграждения специально выставлены Кремлем против «революционного народа», я начинаю понимать реконструкторов: вот как тут в морду не дать?

Обидно же, право слово. Люди все же старались…

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И совсем нехорошо — возвращаясь пролетом то ли из Ниццы, то ли из Барселоны (тут, кстати, есть вопросы к его «покровителям во власти»: граждане, хорош уже так палиться с вашим Навальным, выезд человека под «условным сроком» за границу — это палево почище фотографии Штирлица в форме сотрудника НКВД), выводить на улицы города не совсем трезвую и совсем несовершеннолетнюю «революционную школоту». Просто потому как на Тверскую одновременно пошли и те самые обычные городские обыватели — многие, представьте, с детьми.

Хочется сказать этим «конструкторам революционера Навального»: вы там смотрите, не заиграйтесь. А то, не дай бог, на улицы моего города выйдет уже и настоящий народ: тот самый, которого вы так испугались на Манежной площади во время событий после убийства спартаковского фаната Егора Свиридова. И выйдет не против власти: он и тогда тоже не против нее выходил.

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Просто не трогайте улицу. Ей, ведь, в принципе, пополам: что ваши «крышуемые диаспоры», что ваши «крышуемые антикоррупционеры с демократами». И придется вам тогда в очередной раз демократию от народа просить полицию защищать.

Потому как в народе уже и так вовсю ходит поговорка: «Мы ругаем Путина не потому, что он слишком Путин, а за то, что он слишком мало Путин». И это, господа разномастные политтехнологи, вам пора бы уже очень четко понимать.